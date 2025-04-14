Подросток пострадал во встречном столкновении Honda и Subaru на трассе «Байкал»

Эта авария произошла в воскресенье, 13 апреля в районе села Большая Глубокая. Госавтоинспекция предварительно установила, что 70-летний водитель «Honda Stepwgn» потерял управление, выехал на встречку и столкнулся с «Subaru Forester».
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