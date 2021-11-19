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Ученый Вознесенский раскрыл правила ревакцинации двухкомпонентными вакцинами

Ревакцинация от коронавирусной инфекции двухкомпонентными вакцинами один раз в шесть месяцев полностью безопасна, сообщил доцент кафедры инфекционных заболеваний Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский, пишет РИА Новости.

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