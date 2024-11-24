Тихонов о покере Угальде: «Это сейчас какая-то дикость, а раньше – было и было. Я и 8 забивал, но не в РПЛ. Манфред старается, приносит пользу «Спартаку»

«Спартак» одержал разгромную победу (5:2) в дерби в 16-м туре Мир РПЛ. Угальде забил 4 мяча в этом матче и стал четвертым игроком «Спартака», сделавшим покер в чемпионате России, наряду с Тихоновым, Александром Ширко и Валерием Масалитиным.