В Казани подешевел кофе

В Казани подешевел натуральный молотый кофе и кофе в зернах. В сентябре 2023 года средняя цена одного килограмма составила 1 306 рублей, что на 3% меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики.