Россия и Китай намерены наращивать сотрудничество, заявил посол Моргулов

ПЕКИН, 10 фев – РИА Новости. Россия и Китай настроены на продолжение наращивания сотрудничества, страны активно углубляют координацию в международных делах, заявил в интервью РИА Новости в преддверии Дня дипломатического работника посол РФ в Пекине Игорь Моргулов.