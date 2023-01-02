Суд арестовал мужчину, зарезавшего сотрудника МАДИ под Парящим мостом в «Зарядье»

Злоумышленник нанес 33-летнему потерпевшему не менее 16 раненийСуд арестовал 28-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве сотрудника Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) в районе парка «Зарядье» в центре российской столицы.