Daily Storm

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Суд арестовал мужчину, зарезавшего сотрудника МАДИ под Парящим мостом в «Зарядье»

Суд арестовал мужчину, зарезавшего сотрудника МАДИ под Парящим мостом в «Зарядье»

Злоумышленник нанес 33-летнему потерпевшему не менее 16 раненийСуд арестовал 28-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве сотрудника Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) в районе парка «Зарядье» в центре российской столицы.

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