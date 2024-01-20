Гендиректор «Газпром-Медиа» поддержал решение Путина участвовать в выборах

Сбор подписей в поддержку президента продолжается Александр Жаров, руководитель АО «Газпром-Медиа Холдинг», выразил свою поддержку выдвижению Владимира Путина на выборах президента России в 2024 году в интервью с журналистами Агентства городских новостей «Москва» 20 января.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии