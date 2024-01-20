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Гендиректор «Газпром-Медиа» поддержал решение Путина участвовать в выборах

Гендиректор «Газпром-Медиа» поддержал решение Путина участвовать в выборах

Сбор подписей в поддержку президента продолжается Александр Жаров, руководитель АО «Газпром-Медиа Холдинг», выразил свою поддержку выдвижению Владимира Путина на выборах президента России в 2024 году в интервью с журналистами Агентства городских новостей «Москва» 20 января.

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