Гендиректор «Газпром-Медиа» поддержал решение Путина участвовать в выборах

Сбор подписей в поддержку президента продолжается Александр Жаров, руководитель АО «Газпром-Медиа Холдинг», выразил свою поддержку выдвижению Владимира Путина на выборах президента России в 2024 году в интервью с журналистами Агентства городских новостей «Москва» 20 января.