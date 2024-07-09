Украина грубо нарушила процедуру подачи заявки на участие в заседании ООН

Делегация Украины в Организации Объединенных Наций при подаче заявки для выступления на заседании Совбеза ООН грубо нарушила протокол, заявил представитель России при всемирной организации Василий Небензя 9 июля в Telegram-канале.
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