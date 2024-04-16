Махнем не глядя: Киев требует "чертовы" Patriot, Вильнюс дает раскладушки

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Да ладно вам стебаться над литовским генералиссимусом, возможно он поклонник Джеки Чана, а тот с любым подручным предметом управляется, как с оружием - хоть с табуреткой, хоть со стремянкой, придумает и комплекс вольных упражнений с раскривушкой, как говорил Равшан.
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