ИА Новороссия Фото: Царьград Соцсети жалуются, что в поликлиниках стал процветать новый вид бизнеса на простых жителях ДНР.
"Это Россия виновата": В Донбассе "оборотни в белых халатах" разводят людей на деньги
Комментарии
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Александр Хироников
Вы ведь все пишете система ОМС! СИСТЕМА! Сейчас все российские системы построены с учетом коррупционной составляющей! Пришли полицейские, заплатил 10 000 - ушли, пришли из Роснепотребнадзора, заплатил 20 000 - ушли, пришли из пожарной инспекции, заплатил 10 000 - ушли, пришли из СЭС, заплатил 50 000 (за "тараканов", которых нет, но могут появиться) - ушли. В медицине всё это страшнее. Уход может быть и в мир иной! Прости меня Господи!
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12 час.
АК
Алекс Кузь
Все советское изничтожили. Что имели не хранили, потерявши - плачем. Ссср нужно просто вернуть для народа, бизнес может жить без нароной казны , как отдельное сословие. Как воевать - так народ, как сосиски жрать - так частная собств.
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12 час.
Валерий Светлый
В подобных случаях надо звонить в страховую компанию. На полисе есть телефон.
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10 час.
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