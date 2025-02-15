"Это Россия виновата": В Донбассе "оборотни в белых халатах" разводят людей на деньги

Александр Хироников

Вы ведь все пишете система ОМС! СИСТЕМА! Сейчас все российские системы построены с учетом коррупционной составляющей! Пришли полицейские, заплатил 10 000 - ушли, пришли из Роснепотребнадзора, заплатил 20 000 - ушли, пришли из пожарной инспекции, заплатил 10 000 - ушли, пришли из СЭС, заплатил 50 000 (за "тараканов", которых нет, но могут появиться) - ушли. В медицине всё это страшнее. Уход может быть и в мир иной! Прости меня Господи!