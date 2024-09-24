Шольц ответил на вопрос о смягчении правил использования ВСУ немецкого оружия

ФРГ не будет смягчать правила использования ВСУ немецкого оружия. По крайней мере так утверждает немецкий канцлерКанцлер Германии в ходе визита в Нью-Йорк озвучил свою позицию насчёт снятия ограничений на применение ВСУ дальнобойного оружия против России.