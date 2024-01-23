Лавров: заявления стран в ООН с обвинениями РФ из-за СВО останутся на их совести

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Совете Безопасности ООН сказал, что заявления делегаций стран во всемирной организации с обвинениями России из-за проведения специальной военной операции (СВО) на Украине останутся на совести этих стран, передает ТАСС.