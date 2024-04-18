Глаыный т ренер тульского АКМ подвёл итоги первого мат

Второй матч серии пройдёт сегодня, 19 апреля в тульском Ледовом дворце. Начало в 19:00 (6+).В первом матче финала Olimpbet ВХЛ-Кубка Шелкового пути тульский АКМ уступил в драматичном матче альметьевскому «Нефтянику».
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