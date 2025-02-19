НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

178 подписчиков

Людмила Фомичева: «Собчак придал импульс развитию России на долгие годы вперед»

Людмила Фомичева: «Собчак придал импульс развитию России на долгие годы вперед»

Бывший пресс-секретарь первого мэра Петербурга — о своем шефе В Северной столице 19 февраля пройдет целый ряд мероприятий в память первого мэра Петербурга Анатолия Собчака, приуроченный к 25-й годовщине его смерти.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх