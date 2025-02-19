Людмила Фомичева: «Собчак придал импульс развитию России на долгие годы вперед»

Бывший пресс-секретарь первого мэра Петербурга — о своем шефе В Северной столице 19 февраля пройдет целый ряд мероприятий в память первого мэра Петербурга Анатолия Собчака, приуроченный к 25-й годовщине его смерти.
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