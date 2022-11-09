Немецкий биатлонист Долль назвал справедливым решение IBU об отстранении россиян

Двукратный призер Олимпийских игр и чемпион мира, немецкий биатлонист Бенедикт Долль заявил, что считает справедливым решение Международного союза биатлонистов (IBU) об отстранении от международных соревнований российских и белорусских спортсменов.
Двукратный призер Олимпийских игр и чемпион мира, немецкий биатлонист Бенедикт Долль заявил, что считает справедливым решение Международного союза биатлонистов (IBU) об отстранении от международных соревнований российских и белорусских спортсменов.
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