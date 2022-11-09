Газета.ру

7 860 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    А как республиканцы то облажались? Видимо по почте голосовать, это лучший вариант подлога!WP: соратники Тра...
  • Зоя Жук
    Несчастная баба в 20 лет…20-летняя дочь Бо...
  • Юрий Вершинин
    Риши мудак он и есть мудак. Как невменяемый Бориска или Лиза с трассы. Такой же долбоёб.Премьер Британии ...

Немецкий биатлонист Долль назвал справедливым решение IBU об отстранении россиян

Немецкий биатлонист Долль назвал справедливым решение IBU об отстранении россиян

Двукратный призер Олимпийских игр и чемпион мира, немецкий биатлонист Бенедикт Долль заявил, что считает справедливым решение Международного союза биатлонистов (IBU) об отстранении от международных соревнований российских и белорусских спортсменов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх