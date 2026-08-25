Леша и Лора Мусликовы

"Провал Каи Каллас". ..... Вы посмотрите как она марширует по залам заседаний ЕС? Кобыла грациознее скачет. А уж когда лезет, по их европэйскому протоколу, лобызаться с каждым - это ваааще тема. Чухонка - она и есть чухня. Но главное, при том что они ненавидят дру друга, так это лучезарно и при этом притворно улыбаться. Лживые и двуличные все до безобразия. Я специально не собирался комментировать её трудовые успехи потому что их не прослеживается. Не доросли прибалты мозгами до такого рода деятельности. Ловить рыбу, убирать за коровами - это работа по их уровню развития. Ну и конечно быть прихвостнями у фашистов.