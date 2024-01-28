Рядовой Моисеев за два дня уничтожил три танка и много боевиков ВСУ

Минобороны России Механик-водитель танка рядовой Николай Моисеев вместе с экипажем прикрывал позиции российской батальонно-технической группы и отражал многократные попытки украинских националистов прорваться через нашу оборону.
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