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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор «МЮ» Эшуорт: «Йоро – один из самых ярких молодых защитников мира. Под руководством тен Хага мы обеспечим ему идеальную платформу для достижения успеха»

Директор «МЮ» Эшуорт: «Йоро – один из самых ярких молодых защитников мира. Под руководством тен Хага мы обеспечим ему идеальную платформу для достижения успеха»

Английский клуб подписал 18-летнего защитника «Лилля» за 62+8 млн евро.  «Лени – один из самых ярких молодых защитников в мировом футболе, он обладает всеми качествами, необходимыми для того, чтобы стать центральным защитником топ-класса.

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