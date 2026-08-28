Щенсны: «Ровно два года назад я объявил о завершении профессиональной карьеры»

Вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны после победы над «Атлетиком» (2:0) в матче 1-го тура чемпионата Испании напомнил, что два года назад принял решение завершить профессиональную карьеру.
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