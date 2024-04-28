Китай сделал предупреждение: "Последнее унижение Блинкена" - что осталось за кадром

Трёхдневный визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай был не из простых. Эксперты насчитали множество сигналов, указывающих на снисходительное отношение к американскому гостю, а кадры перед отлётом и вовсе расценили как "последнее унижение Блинкена".