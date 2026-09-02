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В Госдуме рассказали, как распознать ошибки в квитанциях по ЖКУ

В Госдуме рассказали, как распознать ошибки в квитанциях по ЖКУ

Самые частые ошибки в квитанциях по оплате ЖКУ в 2026 году — некорректно указанная площадь квартиры, путаница в перерасчетах, двойное начисление за одну услугу: многие жильцы оплачивают такие квитанции автоматически, не замечая деталей, хотя именно там скрываются основные переплаты, сообщил член Комитета ГД по бюджету и налогам Никита Чаплин («Единая Россия»).

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