В Госдуме рассказали, как распознать ошибки в квитанциях по ЖКУ

Самые частые ошибки в квитанциях по оплате ЖКУ в 2026 году — некорректно указанная площадь квартиры, путаница в перерасчетах, двойное начисление за одну услугу: многие жильцы оплачивают такие квитанции автоматически, не замечая деталей, хотя именно там скрываются основные переплаты, сообщил член Комитета ГД по бюджету и налогам Никита Чаплин («Единая Россия»).