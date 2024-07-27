Косатки потопили британскую яхту в Гибралтарском проливе

Мадрид, 27 июля, 2024, 09:41 — ИА Регнум. Следовавшую в Гибралтарском проливе под британским флагом парусную яхту Bonhomme William потопила группа косаток, трёх находившихся на борту людей удалось спасти.
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