- Мой маленький друг, - сказала Дуся, покровительственно положив лапу на плечо лежащего рядом котенка Фунтика, – сегодня я расскажу тебе чушь.
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А вот кошачья чушь - где она? У меня вот котик и кошечка и мы с ними беседуем. И они вроде бы понимают меня или же притворяются просто?
Да, забавно!!!!!