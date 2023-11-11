Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

806 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    А газовщики злоупотребляют всякими постановлениями и ходят по квартирам выносят мозг лишь бы содрать деньги"Резко отключат и...
  • Евгений Бут
    Во первых не через козла, козел маленький, а во вторых через коня! Статья полное дерьмо! На фото козел. Вот зачем детей в...
  • Valeriy Shershkov
    от олигархов хоть шерсти клок ...Россиянам дадут н...

Оперативники в Северной Осетии изъяли партию немаркированной алкогольной продукции

Реализуя оперативную информацию, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Моздокскому району Северной Осетии пресекли противоправную деятельность 46-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте немаркированной алкогольной продукции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх