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Бокс, Олимпиада 2024 в Париже: результаты, чемпионы, олимпийские итоги

Соревнования по боксу на Олимпийских играх 2024 в Париже стартуют 27 июля и продлятся две недели. Первые комплекты бронзовых наград будут разыграны 3 августа среди женщин.

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