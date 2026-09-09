Западный Берег и сектор Газа: один палестинец был убит израильскими силами безопасности в Кабалане в провинции Наблус на Западном Берегу, еще один убит в Акрабе и еще один убит в Тулькарме, провинция Тулькарм, 8 сентября.
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