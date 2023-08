Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ — приглашены стать членами БРИКС, их членство в БРИКС начнётся с 1 июня 2024 года, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса со ссылкой на декларацию по итогам саммита Страны БРИКС, участвующие в 15 саммите в Йоханнесбурге (столица ЮАР), приняли решение о принятии в БРИКС новых стран: Аргентина, Египет, […] The post Шесть новых стран вступают в БРИКС first appeared on Tochka Zрения.