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ТОЛК

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Стало известно о состоянии девочки, потерявшей дар речи после встречи с медведем

Стало известно о состоянии девочки, потерявшей дар речи после встречи с медведем

Недавно в сети появилась новость о том, что 13-летняя девочка после встречи с медведем в Республике Алтай на время потеряла дар речи.

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