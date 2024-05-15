Международный конкурс креатива и рекламы в туристической индустрии пройдет на IV Российском туристическом форуме «Путешествуй!»

В дни работы Российского туристического форума «Путешествуй!», который пройдет с 12 по 16 июня на ВДНХ и традиционно станет площадкой, объединяющей деловую программу и туристический фестиваль, состоится Международный конкурс по продвижению регионов «Путешествуй больше!», организаторами которого выступают АНО «Национальные приоритеты», Фонд Росконгресс и Московский международный фестиваль рекламы Red Apple.