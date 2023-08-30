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Елеусинов о работе с бывшим тренером Алимханулы: «Тренироваться с Макгиртом – одно удовольствие. Он очень уважает казахских боксеров»

Казахстанский боксер полусреднего веса Данияр Елеусинов рассказал о начале работы с американским тренером Джеймсом Бадди Макгиртом.

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