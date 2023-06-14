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Пляжи Сочи временно закрыты из-за проливных дождей

Пляжи Сочи временно закрыты из-за проливных дождей

Ливень обрушился на регион этой ночью. Вышла из берегов река Мацеста. В результате затопило автомобили, придомовые территории и помещения на цокольных и первых этажахВ Сочи река Мацеста вышла из берегов и затопила курортный Хостинский район города.

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