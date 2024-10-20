Полицейские задержали телефонного террориста, который оказался подростком

Молодой человек был отпущен под обязательство о явке Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 14 октября в 11:17 в полицию Приморского района поступило сообщение о возможной угрозе учебному заведению в доме 37 по Комендантскому проспекту.