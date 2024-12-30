Обстановка на дамбе. Затворы закрыты. Доступ воды из Финского залива в Неву прекращен. Ранее о риске наводнения предупреждал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
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Обстановка на дамбе. Затворы закрыты. Доступ воды из Финского залива в Неву прекращен. Ранее о риске наводнения предупреждал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.