Авантюра Зеленского. ВСУ стягивают войска и технику НАТО к Курской области

Лев Добрый

Какой бы наркоман не был Зеленский, но всё таки обвёл наших, как обыкновенных лохов! Теперь придётся делать выводы, как быть дальше, воевать по законам военного времени или опять трезвонить, что мы не такие, мы будем идти своим путём!😱👈🤠⚔️