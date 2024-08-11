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Авантюра Зеленского. ВСУ стягивают войска и технику НАТО к Курской области

Авантюра Зеленского. ВСУ стягивают войска и технику НАТО к Курской области

Авантюра Зеленского.Сегодня 18K прочитали В нападении на Курскую область участвовали три бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью войск в 6000 человек с использованием всех видов вооружений НАТО.

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Комментарии
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Лев Добрый
Какой бы наркоман не был Зеленский, но всё таки обвёл наших, как обыкновенных лохов! Теперь придётся делать выводы, как быть дальше, воевать по законам военного времени или опять трезвонить, что мы не такие, мы будем идти своим путём!😱👈🤠⚔️
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19 час.
Вектор
Заебали эти блохеры. Подоляка вообще вундерктнд. Сидя в Крыму наблюдает скопление войск ВСУ аж в Сумской и Харьковской области. Во зрение прорезалось! Нет чтобы на неделю раньше, до вторжения...
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12 час.

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