Набиуллина готовит новую аферу? Зачем Центробанк попросил россиян до 2 июня сдать все наличные монеты

ч

чвсатпкьл

(А может быть все не совсем так: просто уровень инфляции в десяток раз превышает официально заявленный) вы даже не замечаете то о чём пишите. Эти все монеты хранящееся у вас дома практически изъяты из оборота, не знаю какая сума этих монет с учётом всех граждан, но изъятые из оборота деньги всегда способствуют только сдерживанию инфляции,так как лежат все они мёртвым грузом их как бы нет на финансовом балансе. Банк сам заинтересован в том, чтобы такие монеты чеканить — оседание части таких монет даже незначительно сдерживает инфляцию. 🤣😂