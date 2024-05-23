Интересная жизнь с Vera Star Фото: polymerh.ru Наверняка многие слышали, что Центробанк на этой неделе запустил программу сбора монет носящую довольно дурацкое название "Монетная неделя".
Набиуллина готовит новую аферу? Зачем Центробанк попросил россиян до 2 июня сдать все наличные монеты
Комментарии
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ч
чвсатпкьл
(А может быть все не совсем так: просто уровень инфляции в десяток раз превышает официально заявленный) вы даже не замечаете то о чём пишите. Эти все монеты хранящееся у вас дома практически изъяты из оборота, не знаю какая сума этих монет с учётом всех граждан, но изъятые из оборота деньги всегда способствуют только сдерживанию инфляции,так как лежат все они мёртвым грузом их как бы нет на финансовом балансе. Банк сам заинтересован в том, чтобы такие монеты чеканить — оседание части таких монет даже незначительно сдерживает инфляцию. 🤣😂
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7 час.
АА
Алекс Архипов
Стране нужен никель?
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7 час.
Алексей Кожевников
Когда пишите нужно бы знать, что монета в 5 копеек образца 1947 г. в 1961 г. свое хождение прекратила
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2 час.
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