Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 798 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Кожевников
    Когда пишите нужно бы знать, что монета в 5 копеек образца 1947 г. в 1961 г. свое хождение прекратилаНабиуллина готови...
  • Леопольд Счастливый
    и с властью и с правоохранительной системой в россии сейчас такой бардак........долго придется разгребать, если вообщ...Убийцы мотоциклис...
  • Людмила Семенова
    Как-то же раньше российские мусульмане обходились без этих никабов?! Никто не считал себя ущемлённым. Явно чужое внед...Муфтий Москвы пре...

Набиуллина готовит новую аферу? Зачем Центробанк попросил россиян до 2 июня сдать все наличные монеты

Набиуллина готовит новую аферу? Зачем Центробанк попросил россиян до 2 июня сдать все наличные монеты

Интересная жизнь с Vera Star Фото: polymerh.ru Наверняка многие слышали, что Центробанк на этой неделе запустил программу сбора монет носящую довольно дурацкое название "Монетная неделя".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ч
чвсатпкьл
(А может быть все не совсем так: просто уровень инфляции в десяток раз превышает официально заявленный) вы даже не замечаете то о чём пишите. Эти все монеты хранящееся у вас дома практически изъяты из оборота, не знаю какая сума этих монет с учётом всех граждан, но изъятые из оборота деньги всегда способствуют только сдерживанию инфляции,так как лежат все они мёртвым грузом их как бы нет на финансовом балансе. Банк сам заинтересован в том, чтобы такие монеты чеканить — оседание части таких монет даже незначительно сдерживает инфляцию. 🤣😂
Ответить
7 час.
АА
Алекс Архипов
Стране нужен никель?
Ответить
7 час.
Алексей Кожевников
Когда пишите нужно бы знать, что монета в 5 копеек образца 1947 г. в 1961 г. свое хождение прекратила
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх