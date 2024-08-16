Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов в беседе с автором Sport24 Дмитрием Ерыкаловым высказался о потенциале Игоря Чернышова, который в возрасте 18 лет подписал контракт новичка на три года с «Сан-Хосе Шаркс».