Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов в беседе с автором Sport24 Дмитрием Ерыкаловым высказался о потенциале Игоря Чернышова, который в возрасте 18 лет подписал контракт новичка на три года с «Сан-Хосе Шаркс».
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