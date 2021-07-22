Южный Федеральный

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Сосновский объяснил, почему Украине рано радоваться соглашению по «Северному потоку-2»

Сосновский объяснил, почему Украине рано радоваться соглашению по «Северному потоку-2»

В Киеве сейчас совершенно бесполезно радоваться информации о достигнутом соглашении по «Северному потоку-2» между ФРГ и США.

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АНГЕЛ АНГЕЛ
Пусть помечтают, это ведь не вредно... А вот народу Украины надо гражданство Российское получать с регистрацией по месту своего жительства, тем самым вы признаете свою территорию Российской... И ни какого референдума не надо...

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