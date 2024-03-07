ВЦИОМ выяснил, сколько россиян придут на выборы

А также, за кого они готовы проголосовать, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье. Около 80% россиян собираются принять участие в выборах президента, которые пройдут в России 15, 16 и 17 марта.
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