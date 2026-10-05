Север Столицы
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Север Столицы

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Жилой комплекс на 772 квартиры возведут в Головинском по программе реновации

Жилой комплекс на 772 квартиры возведут в Головинском по программе реновации

На севере Москвы полным ходом идёт строительство нового жилого комплекса, который станет частью программы реновации.

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