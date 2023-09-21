Лето позади, а российские звезды продолжают выкладывать себя в бикини. Показываем самых горячих!

Встречайте бабье лето с огоньком! фото: Социальные сетиНе у аграриев сейчас самая горячая пора, а у читателей MAXIM! Любимое издание подогрело, обобрало подогревает интерес любимых читателей в этой жизни даже после ухода от них лета самым верным способом — показом горячих фотографий российских актрис, певиц и прочих известнейших в стране особ!Несмотря на то что календарно знойные дни позади, в социальных сетях ряда знаменитых девушек творится подлинная жара.