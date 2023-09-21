Лето позади, а российские звезды продолжают выкладывать себя в бикини. Показываем самых горячих!
Встречайте бабье лето с огоньком! фото: Социальные сетиНе у аграриев сейчас самая горячая пора, а у читателей MAXIM! Любимое издание подогрело, обобрало подогревает интерес любимых читателей в этой жизни даже после ухода от них лета самым верным способом — показом горячих фотографий российских актрис, певиц и прочих известнейших в стране особ!Несмотря на то что календарно знойные дни позади, в социальных сетях ряда знаменитых девушек творится подлинная жара.
Комментарии
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ну и жопа у Квитко, скорее даже пердак!!!! А грудь, как два мешка с мукой!!! Зато остальные - просто кости одни, Шпица просто похожа на мальчика лет 10 - мечта педофила. Почему нет женщин нормального телосложения и размера?! Одни крайности!!!
И кто это считает красивыми женщинами?
У дебильного автора хочется спросить!А звёзды то где?
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