Пензенский губернатор призвал жителей региона принять участие в выборах президента РФ

С 15 по 17 марта в России состоятся выборы президента Российской Федерации. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко призвал жителей региона проявить гражданскую активность и принять участие в голосовании.
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