Кинокритик Шнейдеров объяснил, что оскаровский шлейф Борисова важен для россиян

Российский актер Юра Борисов действительно может быть номинирован на «Оскар» и даже имеет шансы получить заветную статуэтку, так как у него уже есть «оскаровский шлейф».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Пашинян: Армения ...
- Анна Семенович мо...
- ЮЗ Умеров: на перего...
Типа Америка назначит русским гения... Велят считать таковым Юру Б.?