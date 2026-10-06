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Газета.ру

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Кинокритик Шнейдеров объяснил, что оскаровский шлейф Борисова важен для россиян

Кинокритик Шнейдеров объяснил, что оскаровский шлейф Борисова важен для россиян

Российский актер Юра Борисов действительно может быть номинирован на «Оскар» и даже имеет шансы получить заветную статуэтку, так как у него уже есть «оскаровский шлейф».

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