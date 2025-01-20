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Третья мировая, TikTok, Овечкин: главные заявления Трампа накануне инаугурации

Третья мировая, TikTok, Овечкин: главные заявления Трампа накануне инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп в канун инаугурации заявил, что завершит конфликт на Украине. Об этом он сообщил на встрече со сторонниками в Capital One Arena в центре Вашингтона, трансляцию вел телеканал NBC News.

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