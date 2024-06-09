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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Полиция сообщила игрокам сборной Англии о риске ограбления их домов во время Евро. Футболистам провели инструктаж, как защитить себя и близких

Игроки сборной Англии, отобранные для участия в чемпионате Европы, прошли специальный инструктаж из-за опасения ограблений их жилищ в связи участившейся тенденцией краж со взломами в домах футболистов.

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