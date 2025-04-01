Экспедиция Маккензи-Фрейзера – британская авантюра 1807 года

Генерал-лейтенант Александр Маккензи-ФрейзерЕгипетская экспедиция 1798-1801 годов, организованная Наполеоном Бонапартом, в которой он принял непосредственное участие, окончилась провалом в том числе благодаря британцам.
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