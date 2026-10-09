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Новости Брянска

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СК России возбудил уголовные дела по фактам атак ВСУ на мирных жителей Брянской области

СК России возбудил уголовные дела по фактам атак ВСУ на мирных жителей Брянской области

В результате атаки дрона-камикадзе в Брянской области человек получил осколочные ранения. Аналогичный инцидент произошел в Белгородской области, где БПЛА ударил по автомобилю, водитель получил травмы.

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