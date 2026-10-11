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На Украине предложили ужесточить правила отсрочки от мобилизации

На Украине предложили ужесточить правила отсрочки от мобилизации

Бывшая уполномоченная по правам человека на Украине Людмила Денисова заявила о подготовке законопроекта, который предполагает сокращение оснований для отсрочки от мобилизации родственникам людей с инвалидностью.

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