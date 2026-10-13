Полиция изъяла 125 литров алкоголя в крупной сети баров Петербурга

Сотрудники полиции изъяли свыше 125 литров незаконного алкоголя во время масштабных проверок крупной сети баров в Санкт-Петербурге.
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