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ИА Регнум

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Полиция изъяла 125 литров алкоголя в крупной сети баров Петербурга

Полиция изъяла 125 литров алкоголя в крупной сети баров Петербурга

Сотрудники полиции изъяли свыше 125 литров незаконного алкоголя во время масштабных проверок крупной сети баров в Санкт-Петербурге.

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