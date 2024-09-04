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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гейниш и Чигирев заняли 2-е место в короткой программе на турнире John Nicks Pairs Challenge в США

Спортивная пара представляет Узбекистан с нынешнего сезона. Турнир проходит с 3 по 4 сентября в Нью-Йорке.

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