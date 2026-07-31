Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 562 подписчика

Раскрыто число сбитых над Россией беспилотников за месяц

Раскрыто число сбитых над Россией беспилотников за месяц

В течение июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно пытались нанести удары по территории России. Всего за месяц было сбито более 21 тысячи украинских беспилотников, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии